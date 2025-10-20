iSport.ua
Умер известный гроссмейстер украинского происхождения

Дэниэлу Народницкому было 29 лет.
Дэниэл Народницкий / fide.com
Американский гроссмейстер Дэниэл Народницкий умер в возрасте 29 лет, сообщает ФИДЕ.

На текущий момент обстоятельства смерти шахматиста не раскрываются.

Гроссмейстер занимал 28-ю строчку рейтинга по блицу, и 56-ю - по рапиду. К тому же Народницкий был популярным шахматным блогером, на его Youtube-канал подписано почти полмиллиона человек.

На смерть шахматиста уже отреагировал Хикару Накамура, назвав произошедшее огромной потерей для мира шахмат.

Отметим, что Народницкий имеет украинские корни: его отец - украинец, а мать - из Азербайджана.

 

