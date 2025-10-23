Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

40-летний голкипер остался без клуба этим летом после того, как истек его контракт с Манчестер Сити.

Напомним, что за "горожан" Карсон провел всего два матча, однако выиграл 11 трофеев с клубом.

Больше всего экс-кипер сыграл за Дерби Каунти и Вест Бром, также провел два сезона в Турции.

В сборной же Карсон провел лишь четыре игры, дебютировав еще в 2007 году.

