iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет

Скотт Карсон повесил бутсы на гвоздь.
Вчера, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Скотт Карсон / Getty Images
Скотт Карсон / Getty Images

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

40-летний голкипер остался без клуба этим летом после того, как истек его контракт с Манчестер Сити.

Напомним, что за "горожан" Карсон провел всего два матча, однако выиграл 11 трофеев с клубом.

Больше всего экс-кипер сыграл за Дерби Каунти и Вест Бром, также провел два сезона в Турции.

В сборной же Карсон провел лишь четыре игры, дебютировав еще в 2007 году.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси продлил контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ноттингем уверенно разобрался с Порту Ноттингем уверенно разобрался с Порту
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Динамо потерпело разгром от Самсунспора Динамо потерпело разгром от Самсунспора
Зинченко травмировался в матче с Порту Зинченко травмировался в матче с Порту

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:02
Ноттингем уверенно разобрался с Порту
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Лига конференций23:54
Динамо потерпело разгром от Самсунспора
Лига конференций23:25
Зинченко травмировался в матче с Порту
Лига конференций22:55
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Бокс22:52
Фьюри поделился мыслями о возобновлении карьеры
Лига Европы22:27
Лион оказался под угрозой технического поражения в Лиге Европы
Лига конференций22:13
Шахтер - Легия: обзор матча Лиги конференций
Другие страны21:50
Бекхэм - о Месси: Мы привели в Майами лучшего
Лига конференций21:43
Шахтер проиграл Легии на последних минутах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK