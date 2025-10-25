Уэлбек: Это лучший МЮ, с которым мы встречались за последнее время
Форвард высоко оценил успехи своего экс-клуба.
Нападаюший Брайтона Дэнни Уэлбек высказался о свем бывшем клубе.
Напомним, накануне Манчестер Юнайтед разбил "чаек" на Олд Траффорд.
34-летний англичанин заявил, что это лучший МЮ, с которым Брайтон играл за последние несколько лет. Однако принять поражение от этого не легче.
Мы в какой-то мере опустошены. Мы доминировали в начале игры, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. Мы проявили характер в конце, но этого было недостаточно.
Это лучший МЮ, с которым мы встречались за последнее время. Они играли очень организованно, там невероятные футболисты, и сегодня они наказали нас за ошибки
Напомним, что в последний раз Манчестер Юнайтед побеждал Брайтон на своем поле еще когда командой руководил Ральф Рангник.
