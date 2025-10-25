iSport.ua
Уэлбек: Это лучший МЮ, с которым мы встречались за последнее время

Форвард высоко оценил успехи своего экс-клуба.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Дэнни Уэлбек / Getty Images
Дэнни Уэлбек / Getty Images

Нападаюший Брайтона Дэнни Уэлбек высказался о свем бывшем клубе.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед разбил "чаек" на Олд Траффорд.

34-летний англичанин заявил, что это лучший МЮ, с которым Брайтон играл за последние несколько лет. Однако принять поражение от этого не легче.

Мы в какой-то мере опустошены. Мы доминировали в начале игры, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. Мы проявили характер в конце, но этого было недостаточно.

Это лучший МЮ, с которым мы встречались за последнее время. Они играли очень организованно, там невероятные футболисты, и сегодня они наказали нас за ошибки

Напомним, что в последний раз Манчестер Юнайтед побеждал Брайтон на своем поле еще когда командой руководил Ральф Рангник.

Ранее также сообщалось, что у Вест Хэма худший старт за более чем полстолетия.

