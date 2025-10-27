Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры

Гжегож Крыховяк повесил бутсы на гвоздь в 35 лет.

Бывший полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры.

35-летний поляк решил повесить бутсы на гвоздь, не найдя себе новый клуб. Прошлый сезон он провел в кипрском Анортосисе, с которым у него завершился контракт.

Крыховяк нначал карьеру футболиста в польской Арке, но вскоре был замечен скаутами Бордо, куда и перешел. Впоследствии хавбек успел поиграть в Испании, Франции, Англии, Греции, а также провел немало времени на болотах.

Вместе с Севильей дважды выиграл Лигу Европы, а с ПСЖ завоевал Кубок Франции. Также на счету игрока ровно 100 матчей за сборную Польши.

