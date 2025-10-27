iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры

Гжегож Крыховяк повесил бутсы на гвоздь в 35 лет.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Гжегож Крыховяк / Getty Images
Гжегож Крыховяк / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры.

35-летний поляк решил повесить бутсы на гвоздь, не найдя себе новый клуб. Прошлый сезон он провел в кипрском Анортосисе, с которым у него завершился контракт.

Крыховяк нначал карьеру футболиста в польской Арке, но вскоре был замечен скаутами Бордо, куда и перешел. Впоследствии хавбек успел поиграть в Испании, Франции, Англии, Греции, а также провел немало времени на болотах.

Вместе с Севильей дважды выиграл Лигу Европы, а с ПСЖ завоевал Кубок Франции. Также на счету игрока ровно 100 матчей за сборную Польши.

Ранее также сообщалось, что Неймар может покинуть Сантос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гжегож Криховяк

Статьи по теме

Игроки сборной Польши сняли забавный фильм в честь выхода на ЧМ-2018 Игроки сборной Польши сняли забавный фильм в честь выхода на ЧМ-2018
Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов
Винисиус снова задумался об уходе из Реала Винисиус снова задумался об уходе из Реала
Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:05
Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов
Европа20:30
Винисиус снова задумался об уходе из Реала
Европа19:55
Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры
Теннис19:52
Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса
Европа19:34
Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже
Другие страны19:18
Бразильский клуб отказался от продления соглашения с Неймаром
Европа19:15
Ювентус начал предварительные переговоры с новым тренером
Европа19:01
Младший брат Джуда Беллингема может перейти в топ-клуб АПЛ
Европа18:52
Винисиус избежал наказания за инцидент в матче с Барселоной
Теннис18:34
Названы призовые турнира Rolex Paris Masters 2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK