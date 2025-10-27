Бразильский клуб отказался от продления соглашения с Неймаром

Неймар может остаться без клуба. Сантос не собирается продлевать контракт с вингером, сообщает O Globo.

По имеющейся информации, отец Неймара провёл переговоры с Сантосом, но они не пришли к единогласному решению о продлении контракта.

Действующий контракт 33-летнего вингера заканчивается 31 декабря 2025 года.

Напомним, что Неймар провёл 23 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает Неймара в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Интер Майами вновь заинтересовалсяНеймаром.

