Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ

Арсенал установил новое достижение среди английских клубов.

В стартовом составе "канониров" на матч с Брайтоном вышел 15-летний Макс Доуман.

Английский вингер в возрасте 15 лет и 302 дней стал самым молодым игроком, вышедшим в старте клуба АПЛ во всех турнирах.

Кроме того, он стал первым игроком, дебютировавшим за клуб АПЛ до достижения своего 16-летия.

