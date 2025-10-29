iSport.ua
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ

Макс Доуман совершил исторический дебют.
Сегодня, 22:11       Автор: Андрей Безуглый
Макс Доуман / Getty Images
Макс Доуман / Getty Images

Арсенал установил новое достижение среди английских клубов.

В стартовом составе "канониров" на матч с Брайтоном вышел 15-летний Макс Доуман.

Английский вингер в возрасте 15 лет и 302 дней стал самым молодым игроком, вышедшим в старте клуба АПЛ во всех турнирах.

Кроме того, он стал первым игроком, дебютировавшим за клуб АПЛ до достижения своего 16-летия.

Ранее также сообщалось, что экс-лидер Челси введен в Зал славы АПЛ.

