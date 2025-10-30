Кубок английской лиги: Арсенал, Челси и Сити прошли дальше, Ливерпуль и Тоттенхэм вылетели

В среду, 29 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

На Эмирейтс Арсенал принимал Брайтон.

Первый тайм остался полностью за "чайками", которые имели несколько хороших возможностей забить. Во втором же тайме острее стал играть Арсенал.

Как следствие, на 58-й минуте Итан Нванери открыл счет, воспользовавшись передачей Льюиса-Скелли. А вскоре свой шанс получил и Сака, который оказался в нужно месте, чтобы удвоить счет.

Двух голов оказалось достаточно, чтобы выбить Брайтон из турнира.

Арсенал - Брайтон 2:0

Голы: Нванери, 58, Сака, 76

Арсенал: Аррисабалага - Москера, Уайт (Тимбер, 70), Инкапье (Габриэл, 70), Льюис-Скелли - Нёргор - Эзе (Троссар, 83), Мерино - Нванери, 56. Доумен. (Сака, 71) - Аннус (Райс, 77)

Брайтон: Стил - ван Хекке, Де Кейпер (Виффер, 67), Коппола (Уэлбек, 78), Кадиоглу - Боскальи, Балеба, Гомес (Уотсон, 68), Рюттер (Минте, 67), Костулас (Айяри, 46) - Цимас

Параллельно Челси отправился в гости к Вулверхэмптону.

И в отличие от своих соседей "синие" довольно быстро открыли счет. Андрей Сантос отличился уже на пятой минуте, а еще через десять минут свой гол забил и Тайрик Джордж.

Еще до конца тайма Эстевао довел счет до уверенных 0:3. Однако "волки" не планировали сдаваться и на старте второго тайм отыграли один мяч. На 73-й минуте Вольфе забил лондонцам второй гол, вернув интригу в матч.

Однако концовка оказалась еще интересней. На 86-й минуте Делап получил вторую желтую и оставил Челси в меньшинстве, но Гиттенс красивым голом, казалось, поставил точку в матче. Однако последнее слово было за Вольфе, который почти сразу установил окончательный счет матча.

Вулверхэмптон - Челси 3:4

Голы: Арокодаре, 48, Вольфе, 73, 90+1 - Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Гиттенс, 89

Вулверхэмптон: Жозе Са - Доэрти (Гомеш, 19; Крейчи, 46), Вольфе, Агбаду, Москера, Тоти - Жоао Гомес, Лопес (Мунетси, 46), Хван (Странд Ларсен, 68), Чачуа - Арокодаре (Бельгард, 81)

Челси: Йоргенсен - Адарабиойо, Хато, Густо (Кукурелья, 60), Ачимпонг - Лавия (Фернандес, 61), Андрей Сантос, Байно-Гиттенс, Буонанотте (Кайседо, 85), Эстевао (Делап, 61) - Джордж (Педру Нету, 76),

Тем временем на Этихаде разворачивалась очередная катастрофа в исполнении Ливерпуля и Кристал Пэлас.

"Орлы" хорошо запомнили свою победу над командой Слота в Суперкубке Англии, а потому успешно провели первый тайм.

Ливерпуль получил в раздевалку дубль от Сарра и отчаянно пытался спасти ситуацию во второй половине игры. Однако гости контролировали ход поединка, не подпуская соперника к своей штрафной.

На 79-й минуте хозяева и вовсе остались в меньшинстве, чем воспользовался Пино, забив третий гол и выбив Ливерпуля из Кубка английской лиги.

Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:3

Голы: Сарр, 41, 45, Пино, 88

Ливерпуль: Вудман - Гомес, Керкез, Робертсон, Рэмзи - Макаллистер (Налло, 67), Эндо, Ниони, Моррисон(Гордон, 67), Нгумоха (Коне-Доэрти, 86) - Кьеза

Кристал Пэлас: Бенитес -Лакруа, Гехи, Канво - Соса (Уче, 83), Муньос (Кардинес, 74), Сарр (Девенни, 62), Пино, Хьюз (Лерма, 74), Камада - Нкетиа (Матета, 46)

Соперником Манчестер Сити на этой стадии кубка стал Суонси.

На правах хозяина валлийцы забили быстрый гол усилями Франко и далее просто пытались сдержать "горожан".

Еще до перерыва Доку сумел сравнять счет. А во-втором тайме гости полностью захватили ситуацию на поле и начали долгую осаду. В итоге она все же принесла свои плоды в виде гола Мармуша на 78-й минуте.

Точку же в матче поставил Райан Шерки, который забил финальный гол уже в компенсированное время.

Суонси - Манчестер Сити 1:3

Голы: Франко, 12 - Доку, 39, Мармуш, 78, Шерки, 90+3

Суонси: Фишер - Ки, Таймон, Берджесс, Сэмюэлс-Смит (Каллен, 83), Кейси - Виделль (Бенсон, 69), Гэлбрейт, Франко (Фултон, 69), Инусса (Рональд, 60) - Айда (Випотник, 59)

Манчестер Сити: Траффорд - Аке, Аит-Нури (Гвардиол, 63), Хусанов (Стоунз, 63), Льюис - Нико Гонсалес, Шерки, Бобб, Мукаса (Фоден, 63), Доку - Мармуш

В пятом матче этого вечера в Англии Ньюкасл принимал Тоттенхэм.

В первом тайме Ньюкасл совершил несколько опасных атак, но открыть счет сумел лишь после углового. Фабиан Шер первым сориентировался в штрафной соперника.

Несмотря на равную игру именно хозяева были острее, что не изменилось и во втором тайме. Уже на 50-й минуте Вольтемаде легко расстрелял ворота, увеличив счет. После пропущенных голов Тоттенхэм прибавил, но "сороки" легко отразили атаки и выбили соперника из кубка.

Ньюкасл - Тоттенхэм 2:0

Голы: Шер, 24, Вольтемаде, 50

Ньюкасл: Рэмсдейл - Шер, Крафт (Триппьер, 72), Берн, Тиав - Тонали, Уиллок (Жоэлинтон, 71), Рэмзи (Гимараэш, 80) - Барнс, Эланга (Гордон, 88), Вольтемаде (Осула, 71)

Тоттенхэм: Кински - Порро, Спенс, Палинья, Дансо - Симонс, Бергвалль, Джонсон (Кудус, 65), Сарр, Бентанкур (Коло Муани, 65) - Ришарлисон (Тель, 78)

