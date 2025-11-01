iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд с Ярмолюком проиграл Кристал Пэлас, Ноттингем без Зинченко не смог обыграть МЮ

Команды украицев провели не лучшие матчи.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Кристал Пэлас - Брентфорд / Getty Images
Кристал Пэлас - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 1 ноября, состоялись два матча команд украинцев.

На Селхерст Парк к Кристал Пэлас в гости приехал Брентфорд. Егор Ярмолюк сразу после травмы попал в стартовый состав.

В первом тайме "пчелы" неплохо противостояли "орлам", но в итоге на 30-й минуте Матета нашел и реализовал свой момент. А второй тайм вовсе обернулся кошмаром после автогола Коллинза.

Несмотря на то, что Брентфорд старался контролировать ход матча, справится с обороной соперника никак не удавалось. Егор Ярмолюк покинул поле на 68-й минуте, однако вышедший вместо него Янельт тоже не смог помочь Брентфорду спасти матч.

Кристал Пэлас - Брентфорд 2:0
Голы: Матета, 30, Коллинз (автогол), 51

Параллельно Ноттингем Александра Зинченко принимал дома Манчестер Юнайтед. Хотя сам украинец не попал в состав из-за травмы.

Первый тайм оказался довольно равным, обе команды активно атаковали, но единственный гол забили манкунианцы после стандарта. Отметился Карлос Каземиро.

Зато со стартом второго тайма "лесники" не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала отличился Гиббс-Уайт, а затем Савона. После этого команда Шона Дайча села в низкий блок и не позволяла МЮ спасти игру.

Однако на помощь манкунианцам пришел еще один стандарт. После подачи углового Амад сыграл на подборе и идеальным ударом отправил мяч в сетку.

Ноттингем - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 48, Савона, 50 - Каземиро, 34, Амад, 81

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра
Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии
Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби
Непобедимая Бавария разгромила Байер Непобедимая Бавария разгромила Байер

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны21:56
Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра
Европа21:44
Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии
Европа21:35
Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби
Европа21:24
Непобедимая Бавария разгромила Байер
Украина20:44
УПЛ: Верес дожал Эпицентр, Колос спасся с Александрией, а Кривбасс потерял очки с Полтавой
Теннис20:29
Рыбакина обыграла Анисимову в группе Итогового турнира-2025
Европа20:15
ПСЖ с Забарным спасся в последний момент
Футзал20:15
Экстра-лига по футзалу: Атлетик разобрался с Кардиналом на старте тура
Украина20:00
Верес одолел Эпицентр в бешеной перестрелке
Европа19:40
Дайч раскритиковал судей после ничьей с МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK