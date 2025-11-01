Брентфорд с Ярмолюком проиграл Кристал Пэлас, Ноттингем без Зинченко не смог обыграть МЮ
В субботу, 1 ноября, состоялись два матча команд украинцев.
На Селхерст Парк к Кристал Пэлас в гости приехал Брентфорд. Егор Ярмолюк сразу после травмы попал в стартовый состав.
В первом тайме "пчелы" неплохо противостояли "орлам", но в итоге на 30-й минуте Матета нашел и реализовал свой момент. А второй тайм вовсе обернулся кошмаром после автогола Коллинза.
Несмотря на то, что Брентфорд старался контролировать ход матча, справится с обороной соперника никак не удавалось. Егор Ярмолюк покинул поле на 68-й минуте, однако вышедший вместо него Янельт тоже не смог помочь Брентфорду спасти матч.
Кристал Пэлас - Брентфорд 2:0
Голы: Матета, 30, Коллинз (автогол), 51
Параллельно Ноттингем Александра Зинченко принимал дома Манчестер Юнайтед. Хотя сам украинец не попал в состав из-за травмы.
Первый тайм оказался довольно равным, обе команды активно атаковали, но единственный гол забили манкунианцы после стандарта. Отметился Карлос Каземиро.
Зато со стартом второго тайма "лесники" не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала отличился Гиббс-Уайт, а затем Савона. После этого команда Шона Дайча села в низкий блок и не позволяла МЮ спасти игру.
Однако на помощь манкунианцам пришел еще один стандарт. После подачи углового Амад сыграл на подборе и идеальным ударом отправил мяч в сетку.
Ноттингем - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 48, Савона, 50 - Каземиро, 34, Амад, 81
