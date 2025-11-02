ПСЖ заинтересовал еще один игрок с болот, утверждают СМИ террористов.

Напомним, что в парижском клубе уже играет матвей сафонов, который в текущем сезоне остался без игровой практики.

Предположительно ПСЖ интересуется алексеем батраковым из локомотива, который оценивается в 20-25 млн евро.

При этом, отметим, что Илья Забарный вел с парижанами очень сложные переговоры из-за наличия сафонова в команде. А теперь ПСЖ хочет взять еще одного росиянина.

Трансфер, если и состоится, то, скорее всего, следующим летом.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ рискует потерять своего лидера.

