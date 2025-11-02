iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ может подписать еще одного росиянина

Якобы французский клуб интересуется алексеем батраковым.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

ПСЖ заинтересовал еще один игрок с болот, утверждают СМИ террористов.

Напомним, что в парижском клубе уже играет матвей сафонов, который в текущем сезоне остался без игровой практики.

Предположительно ПСЖ интересуется алексеем батраковым из локомотива, который оценивается в 20-25 млн евро.

При этом, отметим, что Илья Забарный вел с парижанами очень сложные переговоры из-за наличия сафонова в команде. А теперь ПСЖ хочет взять еще одного росиянина.

Трансфер, если и состоится, то, скорее всего, следующим летом.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ рискует потерять своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ
УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух
Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина22:30
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Украина22:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ
Украина21:50
УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух
Европа21:28
Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче
Украина20:59
Календарь Шахтера: "горняки" взяли реванш у Динамо за вылет из Кубка Украины
Европа20:44
Манчестер Сити с дублем Холанда обыграл Борнмут
Теннис20:21
Пегула одолела Гауфф на Итоговом турнире
Европа19:58
Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги
Украина19:55
Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата
Европа19:30
ПСЖ может подписать еще одного росиянина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK