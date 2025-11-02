Дембеле пожаловался на травму за 2 недели до сборной Украины

Обладатель Золотого мяча под риском возвращения в лазарет.

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Усман Дембеле мог получить рецидив повреждения. Лига 1 намекнула на новую травму звезды сборной Франции.

После матча первенства против Ниццы камеры зафиксировали диалог лидера ПСЖ с Ашрафом Хакими. Дембеле пожаловался защитнику на дискомфорт. Нападающий держался за заднюю поверхность бедра.

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

В нынешнем сезоне Дембеле провел 8 поединков во всех турнирах (3 гола, 2 ассиста). В ноябре родная сборная звезды ПСЖ будет играть решающие матчи отбора в ЧМ-2026. "Трехцветные" встретятся с Украиной 13 ноября.

Напомним, накануне ПСЖ дома дожал Ниццу в добавленное арбитром время.

