ПСЖ с Забарным спасся в последний момент

В субботу, 1 ноября, ПСЖ принимал дома Ниццу. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Хозяева полновластно доминировали на поле, создавали моменты, однако кипер гостей действовал очень уверенно. В итоге первый тайм завершился нулями.

Во втором тайме ситуация на поле не поменялась. ПСЖ давил изо всех сил, но забить гол никак не удавалось.

В итоге исход матча был решен в компенсированное время, Гонсалу Рамуш расстрелял ближнюю девятку, принеся ПСЖ три очка.

ПСЖ - Ницца 1:0

Гол: Рамуш, 90+4

