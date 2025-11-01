iSport.ua
ПСЖ с Забарным спасся в последний момент

Гонсалу Рамуш принес очки команде.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Ницца / Getty Images
ПСЖ - Ницца / Getty Images

В субботу, 1 ноября, ПСЖ принимал дома Ниццу. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Хозяева полновластно доминировали на поле, создавали моменты, однако кипер гостей действовал очень уверенно. В итоге первый тайм завершился нулями.

Во втором тайме ситуация на поле не поменялась. ПСЖ давил изо всех сил, но забить гол никак не удавалось.

В итоге исход матча был решен в компенсированное время, Гонсалу Рамуш расстрелял ближнюю девятку, принеся ПСЖ три очка.

ПСЖ - Ницца 1:0
Гол: Рамуш, 90+4

