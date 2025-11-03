iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом

Алекс Окслейд-Чемберлен находится в поиске новой команды.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Алекс Оклейд-Чемберлен вернулся в свой бывший клуб, пишет ESPN.

Напомним, что прошлым летом у 32-летнего хавбека закончился контракт с Бешикташем, и он не смог найти себе новый клуб.

Чтобы поддерживать форму, пока идет поиск новой команды, Окслейд-Чемберлен вернулся в Арсенал. Там он тренируется с молодежной командой "канониров".

Окслейд-Чемберлен - воспитанник Саутгемптона, но больше всего запомнился выступлениями за Арсенал, в котором провел шесть лет.

Ранее также сообщалось, что нападающий Арсенала может продолжить карьеру в Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
Украина19:55
Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги
Украина19:55
Металлист 1925 упустил возможность обыграть Полесье
Формула 119:25
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Украина19:00
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Европа18:55
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Теннис18:44
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals
Европа18:20
Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK