Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом

Бывший полузащитник сборной Англии Алекс Оклейд-Чемберлен вернулся в свой бывший клуб, пишет ESPN.

Напомним, что прошлым летом у 32-летнего хавбека закончился контракт с Бешикташем, и он не смог найти себе новый клуб.

Чтобы поддерживать форму, пока идет поиск новой команды, Окслейд-Чемберлен вернулся в Арсенал. Там он тренируется с молодежной командой "канониров".

Окслейд-Чемберлен - воспитанник Саутгемптона, но больше всего запомнился выступлениями за Арсенал, в котором провел шесть лет.

Ранее также сообщалось, что нападающий Арсенала может продолжить карьеру в Италии.

