Новоизбранный мэр Нью-Йорка рассказал, за какой клуб АПЛ болеет

Более 20 лет следит за клубом.

Новый мэр Нью-Йорка, США, Зоран Мамдани, общаясь с журналистами рассказал, за какой футбольный клуб он болеет.

По словам политика, он фанат лондонского Арсенала, за который начал болеть еще в детстве, которое он провел в Уганде.

"Бывший тренер Арсен Венгер был одним из первых тренеров, который пригласил в команду ряд африканских игроков. И некоторые из моих ранних воспоминаний – это воспоминания о Кане, Лорене, Коло Туре, Эммануэле Эбуэ, Алексе Сонге… это было настоящей частью моей жизни и моей жизни.

Мамдани с нетерпением ожидает начала чемпионата мира 2026 года и, будучи мэром Нью-Йорка, ожидает присутствия на финале турнира.

