iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новоизбранный мэр Нью-Йорка рассказал, за какой клуб АПЛ болеет

Более 20 лет следит за клубом.
Вчера, 10:57       Автор: Василий Войтюк
Зоран Мамдани / Getty Images
Зоран Мамдани / Getty Images

Новый мэр Нью-Йорка, США, Зоран Мамдани, общаясь с журналистами рассказал, за какой футбольный клуб он болеет.

По словам политика, он фанат лондонского Арсенала, за который начал болеть еще в детстве, которое он провел в Уганде.

"Бывший тренер Арсен Венгер был одним из первых тренеров, который пригласил в команду ряд африканских игроков. И некоторые из моих ранних воспоминаний – это воспоминания о Кане, Лорене, Коло Туре, Эммануэле Эбуэ, Алексе Сонге… это было настоящей частью моей жизни и моей жизни.

Читай также: Чемпионат мира-2026: Англия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Катар и Саудовская Аравия пополнили список участников

Мамдани с нетерпением ожидает начала чемпионата мира 2026 года и, будучи мэром Нью-Йорка, ожидает присутствия на финале турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025 Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Колос оформил волевую победу над Кудровкой Колос оформил волевую победу над Кудровкой

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
Европа19:16
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Футзал19:10
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Любарт, ХИТ разбил Авалон
Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
Теннис18:36
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK