Экс-игрок Манчестер Юнайтед рассказал, что Компани звал его в Баварию

Нападающий Бетиса Антони рассказал, что летом мог оказаться в Баварии.

Напомним, что летом действительно ходили слухи об интересе мюнхенцев к бразильцу, однако тот все же перешел в Бетис.

По словам Антони, в Баварию его звал лично Венсан Компани, однако бразилец предпочел переезд в Испанию, так как его семье там комфортней.

Окно закрывалось на следующий день в семь или восемь вечера. Или в полночь. И в последний день перед этим, когда дела с Бетисом шли на лад, мне позвонила Бавария. Буду честен, меня это тронуло. Мы говорим о мировом гиганте, мюнхенской Баварии, где работает тренер с такой историей. Компани позвонил мне, мы поговорили. Он был невероятно вежлив, сказал, что ему всегда очень нравилась моя игра. Это было в 11 часов вечера или чуть позже. И меня это тронуло, нравится вам это или нет. Из-за величия клуба, величия тренера, его отношения ко мне, манеры разговора со мной. Однако то, что я семейный человек, оказало серьезное влияние на мое решение. Дело в заботе о детях. Лоренсо любит этот город, когда мы были в отпуске в Бразилии, он, ничего еще не зная, все время спрашивал: "Папа, а когда мы вернемся в Испанию?"

