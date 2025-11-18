Лидер Арсенала может пропустить больший срок, чем предполагалось

Защитник Арсенала и сборной Бразилии Габриэл Магальяэс может пропустить большой срок, пишет The Athletic.

Напомним, что бразилец получил повреждение в матче национальной команды. Однако не предполагалось, что травма может оказаться серьезной.

А в итоге все пошло по худшему сценарию, и сейчас защитник должен будет перенести еще несколько тестов.

Если подозрения врачей подтвердятся, Габриэл пропустит около двух месяцев.

