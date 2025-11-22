iSport.ua
Брентфорд с Ярмолюком обидно уступил Брайтону

"Чайки" вырвали победу сразу после замены украинца.
Вчера, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Егор Ярмолюк / Getty Images
В субботу, 22 ноября, Брайтон принимал дома Брентфорд. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Первый тайм оказался довольно насыщенным на события. Обе команды старались забить, также часто приходилось вмешиваться VAR, пока наконец на 29-й минуте не был назначен пенальти. Игор Тьяго вывел Брентфорд вперед.

Во втором тайме "чайки" выглядели опаснее, Уэлбек имел несколько моментов, и наконец на 71-й минуте англичанин сумел сравнять счет.

На 80-й минуте Егор Ярмолюк был заменен, а через четыре минуты после этого Брайтон забил победный гол, вырвав три очка.

Брайтон - Брентфорд 2:1
Голы: Уэдбек, 71, Хиншельвуд, 84 - Тьяго (пенальти), 29

