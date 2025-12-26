iSport.ua
Футбол

Манчестер Юнайтед готовится к уходу Майну

Клуб вернул из аренды Тоби Коллиера.
Сегодня, 14:32       Автор: Андрей Безуглый
Тоби Коллиер / Getty Images
Манчестер Юнайтед начал подготовку к возможному уходу Кобби Майну, пишет The Athletic.

Напомним, что хавбек очеь хочет покинуть команду уже в январе. Кобби хочет больше игрового времени, которое Аморим не может гарантировать.

Готовясь к возможному уходу англичанина, МЮ отозвал из аренды Тоби Коллиера, который получил травму, играя за Вест Бром.

21-летний опорник пройдет лечении в родном клубе, но потом, скорее всего, не вернется в Чемпиошип. Манчестер Юнайтед оставит его в качестве потенциальной замены Майну.

Хотя при этом Коллиер, как и Коби, также притягивает интерес других клубов. Вероятно, клубу придется постараться, чтобы убедить его остаться.

Ранее также сообщалось, что Реал может потерять двух защитников.

