Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу

Бразилец расхвалил президента Реала.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Роналдо / Getty Images
Роналдо / Getty Images

Легенда сборной Бразилии Роналдо заявил, что Флорентино Перес создал современный футбол.

В интервью бывший форвард назвал президента Реала своим отцом и расхвалил его заслуги перед королевским клубом и футболом в целом.

Реал – это нечто особенное, потому что впервые президент изменил мир футбола во всех отношениях. Флорентино Перес – лучший президент, которого я знаю.

У клуба был долг в размере 300 млн евро. Флорентино продал тренировочную базу за эту сумму и купил еще один участок земли рядом с аэропортом. Он инвестировал в отличных игроков, сначала подписав Фигу, затем Зидана, меня и Бекхэма.

Он изменил представление людей о футболе. Это стало самым большим изменением в футбольной индустрии. Футбол стал таким, каким мы видим его сейчас, благодаря Флорентино Пересу. Он мне как отец, и у нас с ним крепкая дружба

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла замену Левандовски.

