iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Айнтрахт подписал очередного будущего звездного форварда

Юнес Эбнуталиб може стать новым Мармушем или Экитике.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Юнес Эбнуталиб / Getty Images
Юнес Эбнуталиб / Getty Images

Айнтрахт объявил о трансфере Юнеса Эбнуталиба.

22-летний немец перешел из Эльферсберга в статусе лучшего бомбардира второй Бундеслиги.

Айнтрахт заплатил за игрока 8 млн евро с бонусом в еще один миллион. Контракт подписан до 2031 года, и уже с 1 января Эбнууалиб присоединися к новой команде.

Напомним, что в последние годы франкфуртский клуб успешно развивает нападающих мирового уровня. Только за последние пять лет Айнтрахт заработал почти 280 млн евро на продажах форвардов.

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла замену Левандовски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Замбия будет противостоять Марокко Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Замбия будет противостоять Марокко
Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу
Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби
Европа20:33
Айнтрахт подписал очередного будущего звездного форварда
Другие страны19:58
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Замбия будет противостоять Марокко
Европа19:55
Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу
Европа19:38
Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем
Европа19:04
Лидер Борнмута достиг устного соглашения с другим клубом
Европа18:44
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A
Европа18:33
Жирона намерена арендовать звездного голкипера
Бокс17:57
Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП
Европа17:52
Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK