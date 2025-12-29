Айнтрахт подписал очередного будущего звездного форварда

Айнтрахт объявил о трансфере Юнеса Эбнуталиба.

22-летний немец перешел из Эльферсберга в статусе лучшего бомбардира второй Бундеслиги.

Айнтрахт заплатил за игрока 8 млн евро с бонусом в еще один миллион. Контракт подписан до 2031 года, и уже с 1 января Эбнууалиб присоединися к новой команде.

Напомним, что в последние годы франкфуртский клуб успешно развивает нападающих мирового уровня. Только за последние пять лет Айнтрахт заработал почти 280 млн евро на продажах форвардов.

