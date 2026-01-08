iSport.ua
Скандальный экс-арбитр АПЛ избежал тюремного срока

Дэвид Кут приговорен к условному заключению.
Сегодня, 15:35       Автор: Андрей Безуглый
Дэвид Кут / Getty Images
Бывший судья АПЛ Дэвид Кут получил свой приговор, сообщает BBC.

Напомним, что Кут был отстранен от работы после того, как оскорбил Юргена Клоппа. Затем экс-судья был пойман на употреблении кокаина (вину признал), а вскоре и вовсе бы обвинен в педофилии.

Ему было предъявлено обвинение в создании непристойного видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, который обычно обозначают насилие над несовершеннолетними.

В ноябре Кут признал вину и был отпущен под залог. Сегодня же суд вынес окончательный вердикт.

Дэвид Кут был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года. Также он получил специальное постановление о преступлениях сексуального характера сроком на 10 лет.

Ранее также наставник МЮ раскритиковал судейство в матче с Бернли.

