Скандальный экс-арбитр АПЛ избежал тюремного срока

Бывший судья АПЛ Дэвид Кут получил свой приговор, сообщает BBC.

Напомним, что Кут был отстранен от работы после того, как оскорбил Юргена Клоппа. Затем экс-судья был пойман на употреблении кокаина (вину признал), а вскоре и вовсе бы обвинен в педофилии.

Ему было предъявлено обвинение в создании непристойного видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, который обычно обозначают насилие над несовершеннолетними.

В ноябре Кут признал вину и был отпущен под залог. Сегодня же суд вынес окончательный вердикт.

Дэвид Кут был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года. Также он получил специальное постановление о преступлениях сексуального характера сроком на 10 лет.

Ранее также наставник МЮ раскритиковал судейство в матче с Бернли.

