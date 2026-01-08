Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация

Арбитр не должен был вмешиваться в эпизод.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер прокомментировал отмененный гол Лисандро Мартинеса.

Напомним, что накануне манкунианцы не смогли обыграть Бернли. На 27-й минуте матча арбитр отменил гол Мартинеса.

После суеты в штрафной аргентинец оказася первым на мяче и затолкал его в ворота. Однако гол не был засчитан, так как судья посчитал, что защитник перед тем нарушил правила, что сильно удивило Флетчера.

Выглядит как нормальная ситуация при каждом угловом, поэтому решение арбитра вызвало удивление. Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ в этом сезоне при стандартах, то я видел ситуации более хуже чем эта, потому я был очень удивлен, что судья вмешался в эпизод. Мы должны это принять. Но решение расстроило

