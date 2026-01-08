iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация

Арбитр не должен был вмешиваться в эпизод.
Сегодня, 13:38       Автор: Андрей Безуглый
Даррен Флетчер / Getty Images
Даррен Флетчер / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер прокомментировал отмененный гол Лисандро Мартинеса.

Напомним, что накануне манкунианцы не смогли обыграть Бернли. На 27-й минуте матча арбитр отменил гол Мартинеса.

После суеты в штрафной аргентинец оказася первым на мяче и затолкал его в ворота. Однако гол не был засчитан, так как судья посчитал, что защитник перед тем нарушил правила, что сильно удивило Флетчера.

Выглядит как нормальная ситуация при каждом угловом, поэтому решение арбитра вызвало удивление. 

Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ в этом сезоне при стандартах, то я видел ситуации более хуже чем эта, потому я был очень удивлен, что судья вмешался в эпизод. 

Мы должны это принять. Но решение расстроило

Ранее также партнер Ярмолюка установил новый рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Даррен Флетчер

Статьи по теме

МЮ не удержал победу над Бернли МЮ не удержал победу над Бернли
МЮ запланировал собеседования с кандидатами во временные тренеры МЮ запланировал собеседования с кандидатами во временные тренеры
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли
Манчестер Юнайтед потратил 100 млн фунтов на тренеров после Фергюсона Манчестер Юнайтед потратил 100 млн фунтов на тренеров после Фергюсона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:01
Рома в шаге от подписания нового нападающего
Теннис14:32
Костюк одолела Анисимову
Украина14:15
Испанский тренер возглавил клуб УПЛ
Биатлон13:53
Спринт в Обергофе: Мандзин вошел в ТОП-15, победил Джакомель
Европа13:38
Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация
Теннис13:15
Ястремская не дожала Пегулу
Европа13:10
Бавария хочет подписать брата одного из своих игроков
Теннис12:58
Свитолина узнала, с кем сыграет в следующем раунде Окленда
Европа12:48
Гвардиола впервые в карьере не победил тренера-соперника в четырех первых матчах подряд
Европа12:14
Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK