Арсенал нанял экс-тренера Ливерпуля по аутам

Арсенал нанял ведущего тренерп по аутам Томаса Гроннемарка, сообщает The Times.

Датчанин ранее работал в Ливерпуле, куда его пригласил Юрген Клопп, а покинул мерсисайдцев в 2023 году.

Кроме того Гроннемарк консультировал в разное время Брентфорд, Аякс Боруссию и многие другие клубы. У специалиста существует своя методика вбрасывания аутов.

В 2010 году спортсмен поставил мировой рекорд по самому длинному вбрасыванию (51,33 метра), а затем после окончания профессиональной карьеры, на основе своего опыта разработал собственную систему.

В текущий момент Гроннемарк активно работает с "канонирами", которые рассчитывают научиться извлекать максимальную выгоду даже из минимальных стандартных положений.

