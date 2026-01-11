Арсенал нанял экс-тренера Ливерпуля по аутам
Арсенал нанял ведущего тренерп по аутам Томаса Гроннемарка, сообщает The Times.
Датчанин ранее работал в Ливерпуле, куда его пригласил Юрген Клопп, а покинул мерсисайдцев в 2023 году.
Кроме того Гроннемарк консультировал в разное время Брентфорд, Аякс Боруссию и многие другие клубы. У специалиста существует своя методика вбрасывания аутов.
В 2010 году спортсмен поставил мировой рекорд по самому длинному вбрасыванию (51,33 метра), а затем после окончания профессиональной карьеры, на основе своего опыта разработал собственную систему.
В текущий момент Гроннемарк активно работает с "канонирами", которые рассчитывают научиться извлекать максимальную выгоду даже из минимальных стандартных положений.
