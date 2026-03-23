iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Франции определилась с новым главным тренером

Однако его имя объявят только после мундиаля.
Сегодня, 16:44       Автор: Андрей Безуглый
Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что для национальной команды выбран новый главный тренер.

Напомним, что Дидье Дешам оставит свой пост после мундиаля.

При этом Диалло не стал называть имя нового наставника команды, официальное заявление стоит ждать после ЧМ-2026.

Да, я знаю его имя. Я предлагаю встретиться снова после чемпионата мира.

Мы получили около пяти заявок, все от граждан Франции. Нам нужен тот,  кто соответствует множеству требований и мог бы заручиться поддержкой французского народа, поскольку сборная Франции – это команда французского народа. Между тренером и французским народом должна установиться связь. Дидье Дешаму за четырнадцать лет на своем посту это удалось. Его преемник также должен будет поставить галочку в этом поле

Предполагается, что новым тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.

Ранее также сообщалось, что Севилья отправила в отставку своего главного тренера.

 

Видео

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Суперкубок Англии перенесли на другую арену
Формула 117:58
ФИА не будет менять правила текущего регламента
Украина17:23
Туран хочет заменить Ризныка своим соотечественником
Европа16:44
Сборная Франции определилась с новым главным тренером
Европа16:12
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Украина15:10
Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника
Биатлон14:35
Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира
Другие страны13:49
Клуб МЛС договорился о подписании Гризманна
Украина13:15
Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования
Украина12:29
Аутсайдер УПЛ распрощался с главным тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK