Сборная Франции определилась с новым главным тренером

Однако его имя объявят только после мундиаля.

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что для национальной команды выбран новый главный тренер.

Напомним, что Дидье Дешам оставит свой пост после мундиаля.

При этом Диалло не стал называть имя нового наставника команды, официальное заявление стоит ждать после ЧМ-2026.

Да, я знаю его имя. Я предлагаю встретиться снова после чемпионата мира. Мы получили около пяти заявок, все от граждан Франции. Нам нужен тот, кто соответствует множеству требований и мог бы заручиться поддержкой французского народа, поскольку сборная Франции – это команда французского народа. Между тренером и французским народом должна установиться связь. Дидье Дешаму за четырнадцать лет на своем посту это удалось. Его преемник также должен будет поставить галочку в этом поле

Предполагается, что новым тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.

Ранее также сообщалось, что Севилья отправила в отставку своего главного тренера.

