Суперкубок Англии перенесли на другую арену

Уэмбли был забронирован канадским музыкантом.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Уэмбли / Getty Images

Суперкубок Англии не пройдет на Уэмбли, сообщает Футбольная ассоциация Англии.

Изначально поединок должен был бы пройти на лондонской арене, однако ранее стадион уже забронировал музыкант The Weeknd.

Выступление канадского исполнителя делает невозможным проведения Суперкубка ни 15, ни 16 августа.

Из-за этого было принято решение перенести матч в Кардифф.

Таким образом Суперкубок Англии пройдет на стадионе Миллениум 16 августа.

Ранее также Микель Артета прокомментировал поражение в финале Кубка лиги.

Статьи по теме

NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026 NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026
Барселона заинтересована в звезде Ювентуса Барселона заинтересована в звезде Ювентуса
Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд
ФИА не будет менять правила текущего регламента ФИА не будет менять правила текущего регламента

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:02
NaVi разбили Aurora и прошли сразу в полуфинал BLAST Open Spring 2026
Европа20:02
Барселона заинтересована в звезде Ювентуса
Футзал19:35
Дефолимпийская сборная Украины по футзалу установила новый рекорд
Европа18:45
Суперкубок Англии перенесли на другую арену
Формула 117:58
ФИА не будет менять правила текущего регламента
Украина17:23
Туран хочет заменить Ризныка своим соотечественником
Европа16:44
Сборная Франции определилась с новым главным тренером
Европа16:12
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Украина15:10
Александрия вернула на пост тренер бывшего наставника
Биатлон14:35
Мандзин занял второе место в зачете U-23 Кубка мира
