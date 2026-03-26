Манчестер Юнайтед планирует переманить таланта Арсенала

Манчестер Юнайтед работает над трансфером Майлса Льюиса-Скелли, пишет Бен Джейкобс.

19-летний англичанин заинтересовал манкунианцев своей универсальностью. Льюис-Скелли может сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Арсенал вполне может согласиться на трансфер, так как команда хочет провести небольшую перестройку и усилиться парой ветеранов.

Сам же защитник предпочел бы перейти в другой клуб, так как не получает в Арсенале достаточно игровой практики.

В текущем сезоне Майлс Льюис-Скелли провел лишь 1300 минут на поле, отличившись четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб возобновил переговоры по Салаху.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!