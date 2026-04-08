Моуринью заявил, что не хотел бы выпускать некоторых своих игроков

Под раздачу попал и Георгий Судаков.

Главный тренер Бенфики Жохе Моуринью в очередной раз сорвался на пресс-конференции.

После ничьей с Каса Пией португальский тренер заявил, что вынужден выпускать некоторых игроков, хотя лично он ими недоволен.

"Я хочу перестать выпускать некоторых игроков. Но они активы клуба, даже если мне не хочется задействовать их", - заявил Моуринью.

По информации португальских СМИ слова тренера касались четверых игроков. В их число вошли Энцо Барренчеа, Рафа Силва, Доди Лукебакио и Георгий Судаков.

При этом журналисты отметили, что сейчас Моуринью жалеет о своих словах и хотел бы быть более сдержанным.

Ранее также сообщалось, что Владислав Ванат больше не сыграет в этом сезоне.

