iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Погиб бывший вратарь Арсенала и Ювентуса

Александр Маннингер столкнулся с поездом.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Александр Маннингер / Getty Images

Бывший вратарь сборной Австрии Александр Маннингер погиб в ДТП, сообщает Bild.

В четверг утром минивэн бывшего футболиста столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.

Прибывшие на место службы не сумели спасти Маннингера. Машинист поезда и пассажиры не пострадали, а бывший кипер был в своем авто один.

В настоящий момент власти проводят расследование ДТП, в частности, проверяется, вовремя ли сработал красный сигнал на переезде.

Александр Манниген вместе с Арсеналом выигрывал АПЛ, а также становился чемпионом Италии с Ювентусом. Также на счету вратаря 33 матча за сборную Австрии.

Наши соболезнования родным и близким бывшего футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда
Челси намерен продлить контракт со своим лидером Челси намерен продлить контракт со своим лидером
Лига конференций: Шахтер сыграет в гостях с АЗ, Фиорентина встретится с Кристал Пэлас Лига конференций: Шахтер сыграет в гостях с АЗ, Фиорентина встретится с Кристал Пэлас
Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026 Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа18:35
Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда
Европа18:20
Челси намерен продлить контракт со своим лидером
Лига конференций18:00
Лига конференций: Шахтер сыграет в гостях с АЗ, Фиорентина встретится с Кристал Пэлас
Европа17:52
Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026
Европа17:40
Погиб бывший вратарь Арсенала и Ювентуса
Лига Европы17:10
Лига Европы: Ноттингем примет Порту, Астон Вилла встретится с Болоньей
Формула 116:58
ФИА выступает за серьезное изменение регламента
ЧМ-202616:17
Губернатор Нью-Джерси потребовала субсидий от ФИФА
Лига Чемпионов14:57
После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды
Европа14:30
Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK