Погиб бывший вратарь Арсенала и Ювентуса

Бывший вратарь сборной Австрии Александр Маннингер погиб в ДТП, сообщает Bild.

В четверг утром минивэн бывшего футболиста столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.

Прибывшие на место службы не сумели спасти Маннингера. Машинист поезда и пассажиры не пострадали, а бывший кипер был в своем авто один.

В настоящий момент власти проводят расследование ДТП, в частности, проверяется, вовремя ли сработал красный сигнал на переезде.

Александр Манниген вместе с Арсеналом выигрывал АПЛ, а также становился чемпионом Италии с Ювентусом. Также на счету вратаря 33 матча за сборную Австрии.

Наши соболезнования родным и близким бывшего футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!