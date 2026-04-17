Мадрид против басков: Превью финала Кубка Испании

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс поединка Кубка Короля между Атлетико и Реал Сосьедад.

Очередной розыгрыш Копа дель Рей — Кубка Короля, или проще говоря Кубка Испании, подошёл к своему логическому завершению.

До финала в этом году добрались мадридский Атлетико и Реал Сосьедад, которые и определят обладателя трофея.

Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад

22:00, Ла Картуха (Севилья)

Путь к финалу

Мадридский Атлетико пропускал первые два раунда Кубка Испании и стартовал уже с стадии 1/16 финала. Там команда Диего Симеоне на выезде встретилась с Атлетико Балеарес из четвёртого дивизиона и победила со счётом 3:2. Далее был ещё один непростой матч против Депортиво (1:0 на выезде), а в четвертьфинале Бетис был разгромлен со счётом 5:0.

Полуфинальное противостояние с Барселоной запомнилось многим болельщикам. Матрасники в первом матче разгромили Барселону 4:0, а на выезде уступили 0:3 и были близки к потере такого преимущества.

Реал Сосьедад начал свой путь с первого раунда и разгромной выездной победы над клубом Негрейра из шестого дивизиона. Далее была игра с каталонским клубом Реус (4-й дивизион, 2:0) и Эльденсе (3-й дивизион), которого удалось обыграть лишь благодаря голу на 90+6 минуте.

В 1/8 финала только в серии пенальти удалось пройти Осасуну, а в четвертьфинале — на выезде обыграть Алавес. В полуфинале состоялось баскское дерби с Атлетиком. Сосьедад сумел выиграть оба матча с минимальным счётом.

Форма команд

Мадридский Атлетико сейчас имеет серию из пяти поражений в шести последних матчах. Однако та единственная победа перекрывает все остальные неудачи.

Команда Симеоне за этот период проиграла в Ла Лиге Реалу, Барселоне и Севилье, уступила Тоттенхэму в ответном матче Лиги чемпионов и Барселоне дома, однако благодаря победе на Камп Ноу матрасники вышли в полуфинал.

Реал Сосьедад после международной паузы провёл два матча — обыграл Леванте и в прошлые выходные сыграл результативную ничью с Алавесом 3:3.

Не так давно, а именно 7 марта, команды встречались в рамках чемпионата, и тогда Атлетико дома отпраздновал победу со счётом 3:2.

Ориентировочные составы

Атлетико может рассчитывать почти на всех своих футболистов: после травмы восстановился Ян Облак, но выйдет ли он в старте в таком матче, когда Муссо показывает хорошую игру — вопрос.

Ориентировочный состав Атлетико: Муссо — Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери — Симеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Гризманн, Альварес

У Реал Сосьедад ситуация с травмированными значительно хуже. Одриосола не играет ещё с февраля, под вопросом участие в матче Эрреры и Субельдии, которые пропускали предыдущие встречи из-за повреждений.

Ориентировочный состав Реал Сосьедад: Ремиро — Арамбуру, Мартин, Чалета-Цар, Гомес — Туррьентес, Солер — Барренечеа, Сучич, Гедеш — Оярсабаль

Прогноз на игру

Несмотря на последние поражения Атлетико, это никак не делает их андердогами этого противостояния. Мадридцы безусловно являются фаворитами встречи: у них сильный состав, минимум потерь и большое желание завоевать трофей, который они не выигрывали уже 13 лет.

На сайте betking можно поставить на победу Атлетико с коэффициентом 1,83, тогда как потенциальный успех Реал Сосьедад оценивается показателем 4,25. Вероятность ничейного результата — 3,50. Ранее над командой Симеоне шутили, что они часто побеждают со счётом 1:0 — так вот на этот точный счёт коэффициент составляет 6,66.

Прогноз ISPORT: Атлетико выиграет Кубок Испании, но не обязательно в основное время.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

