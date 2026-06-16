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Футбол

Тоттенхэм подпишет уже третьего защитника

Жан-Поль ван Хекке присоединился к "шпорам".
Сегодня, 22:11       Автор: Андрей Безуглый
Жан-Поль ван Хекке / Getty Images
Жан-Поль ван Хекке / Getty Images

Тоттенхэм полностью согласовал трансфер нового защитника, сообщает Фабрицио Романо.

Лондонский клуб подпишет Жан-Поля ван Хекке, заплатив Брайтону 52 млн фунтов.

При этом, отметим, что "чайки" солидно заработают на этом трансфере, так как подписали ван Хекке в 2020 году за 1,8 млн фунтов.

По слухам, на подписании 25-летнего защитника настаивал лично Роберто де Дзерби.

Ван Хекке станет уже третьим защитником, которого "шпоры" подписали этим летом. Ранее клуб пополнили Энди Робертсон и Маркос Сенеси.

Ранее также сообщалось, что Челси хочет выкупить защитника Реала.

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