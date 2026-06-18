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Футбол

Комо отказался отпустить своего таланта в АПЛ

Мартин Батурина считается неприкасаемым.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Батурина / Getty Images
Мартин Батурина / Getty Images

Комо отказался продавать Мартина Батурину, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, Астон Вилла пыталась приобрести хорватского хавбека.

У 23-летнего Батурины оценочная стоимость в 30 млн евро и контракт до 2030 года. 

Чтобы попытаться убедить Комо бирмингемцы предложили сразу 50 млн евро, однако получили отказ.

Итальянский клуб считает хорватского полузащитника неприкасаемым игроком и намерен отклонять все входящие предложения.

В прошлом сезоне Мартин Батурина провел 34 матча, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал подпишет хавбека из Серии А.

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