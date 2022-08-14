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Коваленко пропустит стартовый матч Специи в Серии А

Украинского полузащитника не будет в заявке на игру с Эмполи.
14 августа, 15:42
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images
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Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко не сыграет против Эмполи в стартовом туре нового сезона Серии А.

Как сообщил главный тренер "орлят" Лука Готти, 26-летний футболист пропустит игру из-за переутомления, а в ближайшие дни он будет восстанавливаться.

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"Кто не сыграет против Эмполи? Коваленко. Думал, что он будет готов оказаться в запасе. Но когда он набирал форму, то из-за больших нагрузок сейчас имеет незначительную усталость. Ему понадобится несколько дней для восстановления, не хотим им рисковать", - приводит слова Готти TuttoMercatoWeb.

Напомним, что Специя арендовала Коваленко у Аталанты на сезон с обязательством выкупа в случае сохранения командой прописки в Серии А.

Прошлый сезон украинский полузащитник также провел в составе "орлят" на правах аренды. Он сыграл в 27 матчах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Матч первого тура Серии А Специя - Эмполи состоится в воскресенье, 14 августа, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Серия А Виктор Коваленко Специя
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