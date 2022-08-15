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Тен Хаг наказал игроков МЮ, заставив бежать кросс

Нидерландец решил жесткими методами навести дисциплину в клубе.
Вчера, 18:20
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images
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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заставил игроков бежать кросс в наказание за поражение от Брентфорда (0:4). Об этом сообщает издание The Athletic.

После недавнего разгрома нидерландец отменил выходной в воскресенье, запланированный для игроков команды. Внеплановое занятие состояло только из кросса на дистанцию примерно 13,8 км.

Отметим, данное число является разницей между общим пробегом игроков Манчестер Юнайтед в матче с Брентфордом (95,6 км против 109,4 км). Бежать должны были все игроки команды, включая тех, кто не играл в субботнем матче.

Решимость тен Хага лишь укрепилась после первых двух провальных матчей. Наставник после тренировки провел несколько индивидуальных встреч с игроками, чтобы объяснить свою позицию.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Варди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг
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