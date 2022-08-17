Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег

У бизнесмена нет необходимых средств, но он знает, у кого они есть.

Неделей ранее Майкл Найтон попал в заголовки газет после того, как объявил о своем плане по приобретению Манчестер Юнайтед при поддержке консорциума. Однако Найтон не занимался футболом с 2002 года, а некоторые сомневались в законности его плана и сомневались, есть ли у него необходимые средства.

Челси недавно был куплен за 4,25 миллиарда фунтов, и, по оценкам, Юнайтед будет продаваться примерно по той же цене.

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Как сообщает Manchester Evening News, Найтон признал, что у него нет достаточных ресурсов, чтобы воплотить свои планы в реальность. Вместо этого он намекнул, что его интервью должно было привлечь внимание самого богатого человека Великобритании сэра Джима Рэтклиффа.

"Я сделал несколько телефонных звонков и с тех пор собираю этот консорциум. Мы не великий сэр Джим Рэтклифф. У нас нет таких ресурсов. Мы не какой-то национальный государственный суверенный фонд, который имеет нефтяной доход в два миллиарда долларов в день".

сэр Джим Рэтклифф

"Дело в том, что кто-то должен был ответить. Если мы сможем выкурить великого сэра Джима Рэтклиффа, чтобы купить Манчестер Юнайтед, мой консорциум будет невероятно рад, потому что мы достигли того, чего хотели".

"Мы сделаем предложение нашим собственным консорциумом. Но, я вам скажу, у нас нет ресурсов, чтобы сделать все, что необходимо".

Таким образом, громкое заявление на самом деле было обычной попыткой спровоцировать человека ввязаться в данное дело.