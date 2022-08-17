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Футбол

Вингер Челси открыт к переходу в Манчестер Юнайтед

Игрок не против пополнить состав команды Эрика тен Хага.
Сегодня, 17:55
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images
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Чем ближе становится закрытие трансферного окна, тем быстрее Манчестер Юнайтед начинает вести переговоры, и с тем большим количеством игроков его связывают.

На этот раз, по информации журналиста The Athletic Энди Миттена, манкунианцы хотят усилить правый фланг атаки вингером лондонского Челси Кристианом Пулишичем.

При этом отмечается, что с "синими" по поводу трансфера 23-летнего американца также связывались Ньюкасл, Ювентус и мадридский Атлетико, но сам футболист настроен присоединиться именно к манкунианцам.

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Подобное желание игрока вызвано отсутствием регулярного игрового времени, которое, по его мнению, он сможет получить в Манчестере. Челси понимает Пулишича и готов рассмотреть вариант с его арендой.

В первых двух турах АПЛ Кристиан Пулишич провел на поле суммарно 31 минуту, не отличившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси манчестер юнайтед АПЛ Кристиан Пулишич
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