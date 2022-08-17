Манчестер Юнайтед может выложить за полузащитника Реала 50 млн евро
Казимиро попал в сферу интересов манкунианцев.
Манчестер Юнайтед готов выложить крупную сумму за опорника Реала Каземиро. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Манкунианцы рассматривают возможность покупки 30-летнего бразильца за 50 млн фунтов. МЮ не смог договориться об условиях контракта с хавбеком Ювентуса Адриеном Рабьо, и Каземиро рассматривается в качестве альтернативы французу.
Отметим, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде бразильца.
В текущем сезоне на счету Каземиро один матч в рамках Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.