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Манчестер Юнайтед может выложить за полузащитника Реала 50 млн евро

Казимиро попал в сферу интересов манкунианцев.
Сегодня, 12:56
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images
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Манчестер Юнайтед готов выложить крупную сумму за опорника Реала Каземиро. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Манкунианцы рассматривают возможность покупки 30-летнего бразильца за 50 млн фунтов. МЮ не смог договориться об условиях контракта с хавбеком Ювентуса Адриеном Рабьо, и Каземиро рассматривается в качестве альтернативы французу.

Отметим, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде бразильца.

В текущем сезоне на счету Каземиро один матч в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.

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