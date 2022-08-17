Манчестер Юнайтед может выложить за полузащитника Реала 50 млн евро

Манчестер Юнайтед готов выложить крупную сумму за опорника Реала Каземиро. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Манкунианцы рассматривают возможность покупки 30-летнего бразильца за 50 млн фунтов. МЮ не смог договориться об условиях контракта с хавбеком Ювентуса Адриеном Рабьо, и Каземиро рассматривается в качестве альтернативы французу.

Отметим, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде бразильца.

В текущем сезоне на счету Каземиро один матч в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в Германии.