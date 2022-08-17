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Футбол

Роналду может продолжить карьеру в Германии

Португалец также имеет вариант с переездом на родину.
Сегодня, 11:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Германии или Португалии. Об этом сообщает издание As.

Португалец все еще хочет выступать в Лиге чемпионов, и его агент Жорже Мендеш пытается вариант для клиента. Первым вариантом для Роналду является Боруссия Дортмунд. Между сторонами уже надуться переговоры о потенциальном трансфере.

Также существует вероятность возвращения форварда в Спортинг, где португалец начинал карьеру. Для этого трансфера Роналду придется пойти на понижение зарплаты, а также убедить тренера клуба из Лиссабона Рубена Аморима.

В текущем сезоне на счету Криштиану 2 матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Роналду обвинил СМИ в лжи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду
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