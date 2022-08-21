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Лидс 3:0 Челси: Видео голов и обзор матча

Представляем вам лучшие моменты матча чемпионата Англии.
Сегодня, 19:30
Лидс - Челси / Getty Images
Лидс - Челси / Getty Images
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В рамках третьего тура чемпионата Англии Лидс на своем поле встретился с лондонским Челси.

"Павлины" сенсационно разгромили "синих" со счетом 3:0.

Подопечные Джесси Марша взялись за дело в концовке первого тайма.

Летний новичок клуба Бренден Ааронсон подкараулил ужасную ошибку вратаря лондонцев Эдуара Менди, спустя 4 минуты Родриго Морено удвоил преимущество своей команды.

Финальную точку в середине второй 45-минутки поставил Джек Харрисон, а в самой концовке встречи Челси и вовсе остался в меншинстве после удаления Калиду Кулибали.

Лидс - Челси 3:0

Голы: Aaронсон, 33, Родриго, 37, Харрисон, 69

Лидс: Мелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс(Синистерра, 70), Рока (Форшоу, 61), Адамс, Харрисон (Гринвуд, 83), Ааронсон (Клих, 83), Родриго (Гелхардт, 83).

Челси: Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Зиеш, 64), Маунт (Чилуэлл, 77), Галлахер (Пулишич, 64), Хавертц, Стерлинг (Аспиликуэта, 87).

Предупреждения: Кулибали, Стерлинг.

Удаление: Кулибали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Лидс Юнайтед
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