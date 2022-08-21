Бавария на выезде разгромила Бохум

Мюнхенцы без проблем уничтожили команду из нижней части турнирной таблицы.

В воскресенье, 21 августа, в рамках третьего тура Бундеслиги Бохум принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 7:0.

В первом тайме мюнхенцам удалось забить четыре гола. Забитые мячи на счету Сане, Комана, Де Лигта и Мане.

Во второй половине встречи Бавария забила еще трижды. Мане отличился с пенальти, Гнабри - с игры, а Гамбоа забил в свои ворота.

После трех туров Бохум идет на 18 строчке без набранных очков, а Бавария занимает первое место, набрав 9 баллов.

Бохум - Бавария 0:7

Голы: Сане, 4, Де Лигт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 60, пен, Гамбоа, автогол, Гнабри, 76

Бохум: Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Джанко (Осеи-Туту, 70), Ферстер (Гуральски, 68), Лосилла, Штегер, Асано (Хольтманн, 68), Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн.

Бавария: Нойер, Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62), Забитцер (Гравенберх, 62), Киммих, Коман, Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72), Сане.

Предупреждение: Джанко.