Мбаппе забил самый быстрый гол в истории чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ открыл счет в поединке с Лиллем.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил самый быстрый гол в истории французской Лиги 1.
Об этом сообщает beIn Sports.
Форвард парижской команды открыл счет в матче в третьего тура чемпионата Франции против Лилля (7:1), отличившись на восьмой секунде. Ассистировал французскому нападающему Лионель Месси.
Отметим, что в матче с Лиллем Мбаппе записал на свой счет хет-трик.
Всего в текущем сезоне Мбаппе уже отличился четырьмя забитыми мячами в двух поединках Лиги 1.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча чемпионата Франции Лилль - ПСЖ (1:7).
Источник видео: MEGOGO