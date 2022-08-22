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Мбаппе забил самый быстрый гол в истории чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ открыл счет в поединке с Лиллем.
Сегодня, 12:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил самый быстрый гол в истории французской Лиги 1.

Об этом сообщает beIn Sports.

Форвард парижской команды открыл счет в матче в третьего тура чемпионата Франции против Лилля (7:1), отличившись на восьмой секунде. Ассистировал французскому нападающему Лионель Месси.

Отметим, что в матче с Лиллем Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

Всего в текущем сезоне Мбаппе уже отличился четырьмя забитыми мячами в двух поединках Лиги 1.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча чемпионата Франции Лилль - ПСЖ (1:7).

Источник видео: MEGOGO

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