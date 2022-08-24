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Ньюкасл побьет трансферный рекорд, подписав форварда из Ла Лиги

Исак близок к переезду в АПЛ.
Сегодня, 15:46
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images
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Форвард Реал Сосьедада Александер Исак переходит в Ньюкасл за рекордные 70 млн евро. Об этом сообщает издание El Diario Vasco.

Английский клуб сделал предложение, от которого клуб из Сан-Себастьяна не смог отказаться. Сумма может вырасти до 75 миллионов за счет бонусов. Также Реал Сосьедад получит 10 процентов от суммы следующей продажи шведа.

Отметим, продажа 22-летнего шведа станет рекордной для клуба. Летом 2019 года форвард был куплен у Боруссии всего за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Исака 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что молодой талант Челси вошел в сферу интересов Ньюкасла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Реал Сосьедад
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