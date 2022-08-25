"Мы вместе вошли в историю": Трапп отказался от перехода в Манчестер Юнайтед

Немецкий голкипер объяснил, почему решил не уходить из команды, которая стала для него родной.

Манчестер Юнайтед намеревался купить у франкфуртского Айнтрахта вратаря Кевина Траппа, который должен был соперничать с Давидом Де Хеа за место в "рамке" ворот.

Манкунианцы сделали "орлам" официальное предложение, которое немцы приняли, однако сам игрок после раздумий все же решил отказаться от возможности поиграть в АПЛ. 32-летний немец у себя в Instagram опубликовал пост, в котором объяснил свое решение.

"Дорогие фанаты! В последние несколько дней много сообщалось об интересе Манчестер Юнайтед. Это правда, есть письменное предложение. Манчестер Юнайтед — команда мирового класса, и то, что я считаю и о чем думаю, — это то, что, я уверен, понятно каждому".

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"Однако вчера я сообщил ответственным лицам в обоих клубах, что принял решение в пользу Айнтрахта. Здесь, во Франкфурте, я пережил незабываемые вещи, и мы вместе вошли в историю. Начало сезона было ухабистым, но я абсолютно уверен в нас".

Напомним, что в финале Лиги Европы прошлого сезона Айнтрахт в серии послематчевых пенальти обыграл шотландский Рейнджерс. Это был первый международный трофей немецкого клуба с 1980 года.