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Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион

Болельщики "матрасников" могут отказаться от своих плакатов с просьбой о футболке игрока после того, как клуб заключил партнерство с новой платформой.
Сегодня, 17:01
Игроки Атлетико не будут отдавать свои футболки фанатам после матчей / Getty Images
Игроки Атлетико не будут отдавать свои футболки фанатам после матчей / Getty Images
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Это современное явление, когда болельщики приносят с собой на стадион плакаты с просьбой о футболке игрока. Некоторые клубы начинают пресекать это, а Аякс дошел до того, что запретил приносить их на свою арену.

В то время как часть доводов нидерландской стороны в пользу запрета заключалась в том, что плакаты представляли опасность возгорания, игроки мадридского Атлетико будут игнорировать просьбы болельщиков по совершенно другой причине.

Фанаты по-прежнему могут принести свой плакат на Цивитас Метрополитано, если захотят, но они ничего не получат. Вместо этого у них будет другой способ заполучить памятный сувенир с фамилией и игровым номером своего любимого игрока через "аукционный дом футболок" AC Momento, передает SPORTbible.

AC Momento получил права на проведение аукциона, где будут продаваться футболки, ношенные игроками в первом тайме определенной игры.

Судя по последним новостям, это не такая уж плохая идея ограничить взаимодействие болельщиков и игроков Атлетико после того, как Марио Эрмосо чуть не подрался с некоторыми фанатами после поражения мадридского клуба Вильярреалу (0:2).

Тогда после матча игроки Атлетико вернулись на поле, чтобы провести дополнительную тренировку. Группа болельщиков начала выкрикивать оскорбления в адрес Антуана Гризмана. За своего одноклубника вступился Эрмосо, но и ему "прилетело" - фанаты напомнили ему "королевское" прошлое (Марио является воспитанником Реала).

Защитника это так взбесило, что он рвался подраться с ними. В игрока также полетели бутылки. В итоге конфликт удалось свести на нет, а клуб вскоре определил, кто именно бросал бутылки и оскорблял игроков. Теперь этим "фанатам" запретят посещение стадиона либо на время, либо навсегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол фанаты атлетико мадрид Ла Лига
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Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион
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