Никакой халявы для фанатов: игроки Атлетико после матча будут отдавать футболки на аукцион
Это современное явление, когда болельщики приносят с собой на стадион плакаты с просьбой о футболке игрока. Некоторые клубы начинают пресекать это, а Аякс дошел до того, что запретил приносить их на свою арену.
В то время как часть доводов нидерландской стороны в пользу запрета заключалась в том, что плакаты представляли опасность возгорания, игроки мадридского Атлетико будут игнорировать просьбы болельщиков по совершенно другой причине.
Фанаты по-прежнему могут принести свой плакат на Цивитас Метрополитано, если захотят, но они ничего не получат. Вместо этого у них будет другой способ заполучить памятный сувенир с фамилией и игровым номером своего любимого игрока через "аукционный дом футболок" AC Momento, передает SPORTbible.
¡Anunciamos el nuevo acuerdo de colaboración con la app @acmomento!— Atlético de Madrid (@Atleti) August 24, 2022
Consigue las camisetas que vestirán nuestros jugadores en los grandes partidos de la temporada.
Más información 👉🏼 https://t.co/Z6vlTLYJa0
¡Bienvenidos a la familia rojiblanca! ❤️🤍 pic.twitter.com/bkvzECGG5p
AC Momento получил права на проведение аукциона, где будут продаваться футболки, ношенные игроками в первом тайме определенной игры.
Судя по последним новостям, это не такая уж плохая идея ограничить взаимодействие болельщиков и игроков Атлетико после того, как Марио Эрмосо чуть не подрался с некоторыми фанатами после поражения мадридского клуба Вильярреалу (0:2).
Тогда после матча игроки Атлетико вернулись на поле, чтобы провести дополнительную тренировку. Группа болельщиков начала выкрикивать оскорбления в адрес Антуана Гризмана. За своего одноклубника вступился Эрмосо, но и ему "прилетело" - фанаты напомнили ему "королевское" прошлое (Марио является воспитанником Реала).
Защитника это так взбесило, что он рвался подраться с ними. В игрока также полетели бутылки. В итоге конфликт удалось свести на нет, а клуб вскоре определил, кто именно бросал бутылки и оскорблял игроков. Теперь этим "фанатам" запретят посещение стадиона либо на время, либо навсегда.