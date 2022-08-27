Гол Фернандеша принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Саутгемптоном

В субботу, 27 августа, на Сент-Мэрис Стэдиум состоялся матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между Саутгемптоном и Манчестер Юнайтед. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Команды провели относительно равную первую половину, с небольшим преимуществом манкунианцев во владении, однако до гола дело так и не дошло.

Взятие ворот случилось уже после перерыва. На 55-й минуте Диогу Далот с правого фланга отправил мяч в щтрафную Сотона, где капитан Юнайтед Бруно Фернандеш ударом в касание оформил свое первое взятие ворот в нынешнем сезоне.

После этого инициатива перешла в ноги подопечных Ральфа Хазенхюттля. В оставшиеся полчаса игры "святые" держали в напряжении Давида Де Хеа, создав достаточное количество моментов, однако свой гол они так и не нашли.

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Эрик тен Хаг, отказавшись от своих идей высокого прессинга и короткого розыгрыша, вернувшись к старым-добрым контратакам, одержал свою вторую победу подряд во главе Манчестер Юнайтед. Команда уже находится в первой шестерке - но тур только начался.

В следующем матче "красные дьяволы" съездят в гости к Лестеру, а Саутгемптон на своем поле будет принимать лондонский Челси.

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Фернандеш, 55.

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Салису, Дженепо (Перро, 89) - Уорд-Прауз, Лавия, Арибо (Лянко, 89), Эльюнусси (С. Армстронг, 63), А. Армстронг (Мара, 77) - Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен (Фред, 90+2), Эланга (Каземиро, 80), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) - Рэшфорд.

Предупреждения: Далот, МакТоминей, Фред.