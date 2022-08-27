Бенфика выставила Яремчука на трансфер

Украинский форвард близок к уходу из клуба.

Бенфика решила расстаться с нападающим Романом Яремчуком. Об этом сообщает издание Record.

Клуб готов отпустить 26-летнего украинца за 20 миллионов евро. Лиссабонский коллектив рассчитывает расстаться с игроком до конца текущего трансферного окна.

Напомним, действующий контракт Яремчука с Бенфикой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету украинца 2 матча в рамках чемпионата Португалии, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Яремчук заинтересовал ряд европейских клубов.