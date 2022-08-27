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Ювентус и Рома разошлись миром

Команды в результативном матче не выявили между собой сильнейшего.
Сегодня, 21:47
Ювентус - Рома / Getty Images
Ювентус - Рома / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в рамках 3 тура чемпионата Италии Ювентус встречался с Ромой. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Туринцы уже в самом начале встречи забили быстрый гол. Форвард Душал Влахович записал свое имя на табло уже на 2-й минуте матча.

К середине тайма Ювентусу удалось удвоить свое преимущество, однако арбитр не засчитал гол Локателли. Итальянец в эпизоде с забитым мячом умудрился подыграть себе рукой.

Во второй половине встречи главный тренер Ромы Жозе Моуринью сделал пару перестановок, после которых его клубу удалось сравнять счет. Тэмми Абрахам на 69-й минуте встречи отличился с ассиста Дибалы.

После этого гола у обеих команд еще были моменты, чтобы вырвать победу, однако поединок так и завершился с ничейным результатом.

Ювентус - Рома 1:1

Голы: Влахович, 2 — Абрахам, 69

Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 77), Рабьо (Закария, 58), Костич, Локателли (Ровелла, 86), Миретти (Милик, 77), Влахович (Кин, 86).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 62), Смоллинг, Манчини (Эль-Шаарави, 46), Рожер, Спинаццола (Залевски, 46), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 90), Дибала(Кумбула, 78), Абрахам.

Предупреждения: Локателли, Кристанте, Костич, Челик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Серия А
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