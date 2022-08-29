Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге

Украинец все ближе к возвращению в знакомый чемпионат.

Карьера Романа Яремчука в лиссабонской Бенфике подходит к концу. Так и не сумев завоевать место в основе "орлов", 26-летний форвард возвращается в Бельгию.

Как стало известно раньше, Яремчук станет игроком Брюгге, а его трансфер станет рекордным для клуба.

Так как стороны уже договорились о переходе, Роман отправился в Бельгию, где он и был замечен в местном аэропорту, передает португальское издание Record.

Напомним, что Роман Яремчук уже играл в чемпионате Бельгии за Гент, в составе которого он провел четыре года. На его счету 61 гол и 18 результативный передач в 152 матчах за "буйволов".