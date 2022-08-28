Яремчук вернется в чемпионат Бельгии
Украинский форвард перейдет в стан Брюгге.
Нападающий лиссабонской Бенфики Роман Яремчук сменит клубную прописку.
Как сообщает португальское издание Record, украинец вернется в чемпионат Бельгии.
Форвард станет футболистом Брюгге. "Черно-синим" трансфер обойдеся в около 20 млн евро.
Детали контракта между сторонами не уточняются.
Напомним, ранее Яремчук выступал за бельгийский Гент. В составе клуба Роман провел 152 матча во всех турнирах, забив 61 гол и отдав 18 ассистов.