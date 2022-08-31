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Серия А: Рома разгромила Монцу, Интер обыграл Кремонезе

Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Италии.
Сегодня, 00:07
Рома - Монца / Getty Images
Рома - Монца / Getty Images
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Во вторник, 30 августа, в рамках 4 тура Серии А состоялись два матча.

В первом Рома принимала Монцу. Римский клуб не почувствовал сопротивления от соперника, обыграв новичка чемпионата со счетом 3:0.

Героем встречи стал новоиспеченный нападающий римского клуба Пауло Дибала. Аргентинец отметился дублем.

Рома - Монца 3:0

Голы: Дибала, 18, 32, Ибаньес, 61

Рома: Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 28), Рожер, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 80), Дибала (Эль-Шаарави, 65), Абрахам (Белотти, 80), Залевски (Спинаццола, 66).

Монца: Ди Грегорио, Биринделли, Марроне (Молина, 46), Кальдирола, Марлон, Карлос Аугусто, Сенси (Бондо, 84), Пессина (Кольпани, 62), Мачин, Капрари (Мота, 63), Петанья (Чурриа, 62).

Предупреждения: Мачин, Марлон, Чурриа.

В параллельном матче Интер встречался с Кремонезе. Миланский клуб одолел своего оппонента со счетом 3:1.

За "нерадзурри" голами отметились Хоакин Корреа, Никола Барелла и Лисандро Мартинес. На это гости ответили лишь забитым мячом Давида Окереке.

Интер - Кремонезе 3:1

Голы: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартинес, 76 - Окереке, 90

Интер: Ханданович, Думфрис (Белланова, 79), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 72), Дармиан (Гозенс, 79), Брозович (Аслани, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Корреа (Мартинес, 55).

Кремонезе: Раду, Бьянкетти, Лочошвили (Васкес, 67), Айву (Кастаньетти, 81), Куальята (Валери, 67), Гильоне, Эскаланте, Пикель, Аскасибар (Дзанимаккья, 46), Дессерс (Ди Кармине, 67), Окереке.

Предупреждения: Дессерс, Айву, Васкес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А
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