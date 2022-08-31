ПСВ подписал вингера Астон Виллы
Судя по всему, Виктора Цыганкова ожидать в стане клуба из Эйндховена не стоит.
Нидерландский ПСВ нашел замену для Коди Гакпо, которого связывают с переходом в английскую Премьер-Лигу.
Как сообщает пресс-служба клуба, в стан команды из Эйндховена перебрался марокканец Анвар Эль-Гази.
Игрок вернулся в нидерландский чемпионат из Астон Виллы. Сумма сделки не разглашается. Контракт подписан до лета 2025 года.
Eager to perform 😎#TheAnwarWay— PSV (@PSV) August 31, 2022
В прошлом сезоне Эль-Гази провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя ассистами.
Напомним, ранее сообщалось, что ПСВ рассматривает вариант с покупкой Цыганкова.