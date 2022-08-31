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Футбол

ПСВ подписал вингера Астон Виллы

Судя по всему, Виктора Цыганкова ожидать в стане клуба из Эйндховена не стоит.
Сегодня, 19:07
Анвар Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
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Нидерландский ПСВ нашел замену для Коди Гакпо, которого связывают с переходом в английскую Премьер-Лигу.

Как сообщает пресс-служба клуба, в стан команды из Эйндховена перебрался марокканец Анвар Эль-Гази.

Игрок вернулся в нидерландский чемпионат из Астон Виллы. Сумма сделки не разглашается. Контракт подписан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Эль-Гази провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСВ рассматривает вариант с покупкой Цыганкова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия нидерланды Астон Вилла ПСВ
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