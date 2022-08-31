Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов

ПСВ проявляет интерес к вингеру Динамо Виктору Цыганкову. Об этом сообщает издание Voetbal International.

24-летнего украинца рассматривают в качестве замены лидера клуба Коди Гакпо. Нидерландского хавбека связывают с переходом в один из клубов английской Премьер-лиги.

Отметим, Цыганков уже длительное время находится в списке интересов ПСВ. Для оформления данного трансфера нидерландцам придется заплатить немалую сумму за игрока.

Действующий контракт украинца с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

В минувшем сезоне на счету вингера киевского клуба 11 голов и 2 ассиста в 18 матчах УПЛ.

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